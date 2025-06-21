مسؤول أردني يرد على الانتقادات ضد المملكة لاعتراض الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل

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بعد الانتقادات الكثيرة خلال الأيام الأخيرة في العالم العربي تجاه المملكة الأردنية بسبب ما ينظر اليه كمساعدة لإسرائيل، خصوصا من جانب المحور الإيراني والإخوان المسلمين، وعلى ضوء ذلك صرح مسؤول أردني مقرب من العائلة المالكة لهيئة البث الرسمية "كان" أن المملكة الأردنية لن ترتدع من هذه الانتقادات.

وأضاف المسؤول الأردني :"الأردن كانت واضحة وقاطعة منذ بداية الهجمات المتبادلة بأنها ستدافع عن مجالها الجوي ولن تكون ساحة معركة لأي طرف، أمن الأردن وسلامة مواطنيه هي فوق أي اعتبار".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إسرائيل بشدة بسبب عملياتها في إيران وغزة. وقال العاهل الأردني في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء الماضي في البرلمان الأوروبي: "الآن وقد توسعت إسرائيل في هجومها، بما في ذلك إيران، من غير الواضح أين ستنتهي ساحة المعركة هذه، وهذا خطر على الناس في كل مكان في العالم".