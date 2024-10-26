تحذير من زلزال يثير هلع الإسرائيليين، والسبب مثير

للمرة الأولى على الإطلاق، سمعت صباح اليوم (السبت) تحذيرات غير عادية من وقوع زلزال في عشرات البلدات في هضبة الجولان وحيفا والكرايوت في شمال إسرائيل، من خلال قيادة الجبهة الداخلية.

بعد تفعيل التحذير صباح اليوم خرج السكان من منازلهم إلى أماكن مفتوحة. وذكر مصدر عسكري، إنه يجري التحقيق في احتمال أن يكون تفعيل التحذير ناجماً عن تفجير مسيطر عليه لنفق لحزب الله ، وهو بأحد القرى القريبة عند الحدود، أيضا من تحت وفوق الأرض. في التوثيق للتفجير تظهر سحابة نيران وغبار ضخم ما يشير الى قوة الانفجار.

وذكر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن القوات فجرت 400 طن من المواد المتفجرة في موقع تحت الأرض لقوة الرضوان. وطول الموقع حوالي كيلومترا، ويعتبر من أكبر المواقع التي اكتشفت حتى الآن ، والقوات التي وصلت الى هناك فوجئت من المكان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أصداء الانفجارات سمعت في شمال البلاد إثر نشاط القوات في جنوب لبنان، ولا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني.

وأفاد المعهد الجيولوجي أنه عقب انفجار كبير مسيطر عليه وقع صباح اليوم في المنطقة الشمالية، رصد نظام التحذير الانفجار على أنه زلزال وصدر التحذير بناء على ذلك. وفي أعقاب ذلك قام عدد من السلطات المحلية بإصدار تعليمات الى السكان أن الحديث يدور عن تحذير كاذب.وأعلنت الجبهة الداخلية بعد نصف ساعة أن الانفجار جراء تفجير مسيطر عليه في لبنان هو الذي سبب التحذيرات، والذي أدى لتفعيل أنظمة تكنلوجية.