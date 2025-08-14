في أعقاب الحظر على إسرائيل: الشركة المصنعة التي تدرس مغادرة ألمانيا

قد يعجبك أيضًا -

شركة صناعة السيارات الألمانية "رينك"، المتخصصة في أنظمة الدفع والمحركات للدبابات – بما في ذلك تلك المخصصة للجيش الإسرائيلي – تدرس نقل نشاطها الإنتاجي إلى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب الحظر الذي فرضته ألمانيا على تصدير السلاح إلى إسرائيل، بحسب ما أفاد اليوم (الخميس) موقع "ميدل إيست آي".

الرئيس التنفيذي للشركة، ألكسندر زاغل، تطرق إلى هذا الاحتمال في مكالمة جماعية مع المستثمرين بعد نشر التقارير المالية، وذلك وفقًا لما أُفيد يوم الأربعاء في وكالة رويترز. المكالمة أُجريت بعد خمسة أيام من إعلان مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، أن الدولة ستجمّد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في قطاع غزة، وذلك على خلفية خطة إسرائيلية لاحتلال كامل للقطاع.

أنظمة الدفع والمحركات التي توفرها الشركة المصنعة Renk للجيش الإسرائيلي تشكل حوالي 2-3 في المئة من حقيبة أعمال الشركة.

صرح مستشار ألمانيا فريدريخ ميرتس يوم الجمعة بأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس"، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن بلاده "ستوقف فوراً تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي ستُستخدم في قطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر". وأضاف مؤكداً: "المفاوضات، وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى هي أولويتنا القصوى".

حالياً، تحتل ألمانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل، ووفقاً للتقديرات الحديث يدور عن أكثر من 30% من الواردات الأمنية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه في صيف 2023 تم توقيع صفقة ضخمة بين الصناعات الجوية الإسرائيلية وألمانيا لبيع منظومة "سهم 3" بمبلغ 3.5 مليار دولار.

القرار الحالي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات الأمنية بين الدولتين. سبق هذه الخطوة ضغوط كبيرة مورست على المستشار من قبل شركائه في الائتلاف، والذين طالبوه باتخاذ إجراءات وخطوات أكثر تطرفاً ضد إسرائيل.