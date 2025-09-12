إصابة إسرائيليين أحدهما حالته خطيرة في عملية طعن داخل فندق قرب القدس

قد يعجبك أيضًا -

وقعت عملية طعن اليوم (الجمعة) في قاعة طعام فندق بكيبوتس تسوفا في جبال القدس: طعن عامل في الفندق، من سكان شعفاط، إسرائيليين اثنين، أحدهما في صدره والآخر في الجزء العلوي من جسده. أحدهما إصابته خطيرة والآخر متوسطة. اعتقل المشتبه به الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية من قبل شرطي كان في إجازة، وتواجد في مكان الحادث. حضرت فرق حرس الحدود الى مكان الحادث.

الرجل المصاب بجروح خطيرة يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا، والرجل المصاب بجروح طفيفة إلى متوسطة يبلغ من العمر 23 عامًا. قال شاهد عيان: "خرج العامل من المستودع، وطعن شخصًا، وتمكنت قوات الأمن من تحييده على الفور. تجدر الإشارة إلى أنه لم يُصب بأذى. كان هناك ضجة كبيرة، وكان الناس يركضون. كان الأمر مخيفًا".