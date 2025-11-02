نتنياهو: "حدث سديه تيمان- ربما أخطر هجوم دعائي منذ قيام إسرائيل"

ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) كلمة في مستهل جلسة الحكومة وقال إن "الحادثة في سديه تيمان تسببت بضرر كبير لصورة دولة إسرائيل وللجيش الإسرائيلي ولجنودنا. ربما هذا الهجوم الإعلامي الأصعب الذي شهدته دولة إسرائيل منذ تأسيسها، لا أذكر شيئًا بهذا التركيز والشدة. هذا يستلزم تحقيقًا مستقلًا غير تابع، وأتوقع أن يتم إجراء تحقيق كهذا كذلك".

في غضون ذلك، أدلى محامو جنود الاحتياط المتهمين في قضية الإساءة في معسكر تيمان اليوم ببيان لوسائل الإعلام. "في الأسبوع الماضي تم الكشف عن أكبر عملية احتيال. نحن نعلم أننا كنا شهودًا على إجراء قضائي معد سلفًا، لقد شوهوا سمعة المقاتلين وأسمائهم. نحن نطالب بالعدالة. أقل ما تبقى لنا كدولة أخلاقية هو إلغاء المحاكمة فورًا".

المحامي موشيه بولسكي أضاف: "هذه العملية كانت ملوثة منذ البداية. لا توجد الآن أي طريقة لتحقيق العدالة للمقاتلين. هذه المهمة كانت أكبر من قدرة المدعي العسكري الرئيسي".

كما هو معلوم، اعترفت المدعية العسكرية الرئيسية التي استقالت بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تسريب مقطع الفيديو من سديه تيمان إلى وسائل الإعلام، وشرحت أنها حاولت التحرك ضد حملة مضادة نُفذت ضد جهاز تطبيق القانون. من المتوقع أن تُستجوب الأسبوع المقبل في الشرطة: "صادقت على إخراج مواد للإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة ضد جهات تطبيق القانون في الجيش".