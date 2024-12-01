مسدسات، أحزمة وسترات حماية: مداهمة متجر لبيع الأسلحة في رام الله

داهمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، دكانة ومستودعات لتوزيع الأسلحة والمعدات العسكرية في مدينة رام الله، وتم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 27 عامًا في العملية بعد محاولته الهرب.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "نشاط المتجر يشكل تهديدا أمنيا مباشرا ويؤثر على النشاط العدائي في منطقة الضفة الغربية".وضبطت خلال المداهمة كمية كبيرة من الأغراض العسكرية، من بينها أزياء رسمية وسترات ومعدات تمويه وسكاكين ورذاذ فلفل ومصابيح يدوية وسادات للركبة ومسدسات "إيرسوفت" ومناظير ومقابض أسلحة ومقابض هجومية وسلالم.

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، بدأ المسلحون في الأسابيع الأخيرة في استخدام السترات والزي الرسمي بشكل أكبر من الهجمات السابقة. وأضاف أن "الظاهرة تجعل من الصعب تحديد المخاطر ميدانيا وتعرض القوات الأمنية والمواطنين للخطر".