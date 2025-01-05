تقرير عربي يؤكد كشف i24NEWS: المفاوضات جارية لإطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية في العراق

في أعقاب الكشف في i24NEWS: نشرت صحيفة "آرام نيوز" العراقية، اليوم (الأحد)، أن فريقا دبلوماسيا غربيا وأطرافا عراقية محلية يجرون حوارا، بشأن ترتيبات تشمل التعامل مع قضية المختطفة الإسرائيلية في البلاد إليزابيث تسوركوف.

وقال مصدر لـ"آرام نيوز"، إن "المباحثات تجري من قبل فريق من عدة دول، تحت حماية وتنسيق تحالف دولي، بشكل غير رسمي، مع الأطراف العراقية المشاركة في العملية السياسية، في مسعى لإحياء المفاوضات بشأن المختطفة."

وأضاف المصدر أن "تسوركوف تعرضت للاختطاف من قبل مجموعات مسلحة محلية، ولا يوجد أي تواصل بين الفريق الدولي وهذه المجموعة إلا عبر وسطاء من عدة جهات". كما ذكر المصدر أن "المفاوضات لا تزال في بدايتها، ولا مؤشرات على شيء، ومسألة بقائها على قيد الحياة لا تزال مجهولة".

AP Photo/Ebrahim Noroozi

وسبق أن كشف مراسلنا العسكري يانون شالوم ياتاح، يوم الخميس الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين أجروا مفاوضات عبر طرف ثالث لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف في الأشهر الأخيرة. وانقطعت الاتصالات من أجل إطلاق سراحها ردحا من الزمن، لكنها عادت مؤخراً لتُستأنف من جديد.

AP Photo/Eric Tucker

وللتذكير، جاءت تسوركوف إلى العراق ضمن عملها كباحثة وتم اختطافها عام 2023 من قبل تنظيم كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران. وعلى الرغم من تعويم أخبار تربط بين إطلاق سراحها وبين إنهاء الحرب في غزة، إلا أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية دون إقحام الحرب في المسألة، فضلا عن أن تلك الأخبار هدفت بالأساس إلى إرضاء ممولي تلك المنظمة.