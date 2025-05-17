فنان لبناني متهم بالتجسس لصالح الموساد

تم القبض على الفنان اللبناني محمد الهادي صالح(منشد ديني)، المقرب من حزب الله، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والموساد، بحسب مفوض الحكومة اللبنانية. ويُشتبه أيضاً بتورطه في اغتيال مواطنين لبنانيين مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.

تم القبض عليه في البداية بتهمة الاحتيال المالي، وخلال فحص هاتفه المحمول اكتشف المحققون اتصالات مشبوهة مع عملاء إسرائيليين. وتضمنت هذه المحادثات معلومات محددة حول مواقع استراتيجية لحزب الله.

وتأتي هذه القضية في إطار كشف سابق لصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، والتي أفادت في سبتمبر/أيلول الماضي أن محمد س. (29 عاماً)، من سكان قرية التياري في جنوب لبنان، متهم بالتجسس لصالح الموساد. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المشتبه به كان يعمل في السابق مسعفاً قتالياً ضمن حزب الله

وتقوم السلطات اللبنانية بشكل منتظم بملاحقة الأفراد المشتبه في تعاونهم مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، معتبرة مثل هذه الأفعال خيانة عظمى.