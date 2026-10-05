العراق يحدد موعداً لحصر السلاح بيد الدولة وسط خلافات مع الفصائل

أعلنت الحكومة العراقية تحديد 30 يونيو/حزيران 2027 موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة قالت بغداد إنها جاءت بعد تفاهمات مع الفصائل المسلحة، وسط استمرار الخلاف حول شروط تنفيذ القرار ومستقبل الفصائل المرتبطة بـ"الحشد الشعبي".

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن تحديد الموعد جاء نتيجة مباحثات بين الحكومة والفصائل، مؤكداً أن لجنة شكلت لهذا الغرض توصلت إلى الجدول الزمني بالتفاهم مع الأطراف المعنية.

وأوضح النعمان أن المباحثات مع الفصائل تسير بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن فصيلين، أنصار الله الأوفياء وكتائب سيد الشهداء، أعلنا التزامهما بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وتوقفهما عن تنفيذ العمليات العسكرية، كما رحبا بانسحاب قوات التحالف الدولي وإنهاء مهمتها في العراق.

وبذلك يرتفع عدد الفصائل التي وافقت، وفق الحكومة العراقية، على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إلى خمسة، هي: كتائب الإمام علي، عصائب أهل الحق، سرايا السلام، أنصار الله الأوفياء وكتائب سيد الشهداء.

في المقابل، لا تزال فصائل أخرى ترفض الالتزام بموعد محدد لتسليم السلاح، من بينها حركة النجباء، كتائب حزب الله، أولياء الدم، البدلاء وأصحاب الكهف.

الفصائل تضع شروطاً مقابل التخلي عن السلاح

ورغم إعلان بغداد عن تقدم في المفاوضات، فإن بعض الفصائل تؤكد أن موافقتها مرتبطة بشروط سياسية وأمنية.

وقال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، إن الورقة التي قدمتها الفصائل إلى اللجنة التفاوضية المنبثقة من الحكومة والإطار التنسيقي تتضمن 10 شروط سبق أن أعلنتها الفصائل رسمياً، مؤكداً عدم وجود استعداد للتنازل عنها.

وأضاف أن الحوار مع الحكومة والأطراف السياسية مستمر بهدف ضمان تنفيذ هذه الشروط، في مؤشر على أن الاتفاق على الموعد النهائي لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق كامل بشأن آليات نزع السلاح ومستقبل الفصائل المسلحة.

وكان الإطار التنسيقي الحاكم قد أعلن أن 30 يونيو 2027 يمثل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى مواصلة الجهود لإنهاء الملف وتعزيز سلطة المؤسسات والقانون.

مخاوف من تأجيل جديد

ويرى محللون أن تحديد موعد جديد لا يضمن بالضرورة حسم الملف، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف حول الوجود الأميركي في العراق والتطورات الإقليمية والضمانات التي تطالب بها الفصائل.

ويرى خبراء إن التحدي الأساسي لا يتعلق بالموعد بحد ذاته، وإنما بوجود إرادة سياسية وأمنية قادرة على تحويل الاتفاق إلى خطوات تنفيذية، محذراً من أن يتحول الموعد الجديد إلى مهلة قابلة للتمديد، كما حدث مع مواعيد سابقة.

ويشيرون إلى أن تجربة المهلة السابقة أظهرت صعوبة حسم ملف السلاح خلال فترة قصيرة، في ظل استمرار بعض الفصائل في ربط موقفها بملفات إقليمية ودولية، وفي مقدمتها الوجود والنفوذ الأميركي والضمانات السياسية والأمنية.

ملف يتجاوز الداخل العراقي

ويشكل ملف السلاح أحد أبرز التحديات أمام الحكومة العراقية، إذ إن استمرار وجود جماعات مسلحة تمتلك قدرات عسكرية وقراراً مستقلاً باستخدام القوة يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على احتكار السلاح وفرض قرار أمني موحد.

كما يحمل الملف بعداً خارجياً متزايداً، في ظل متابعة الولايات المتحدة لتطورات الوضع الأمني في العراق والضغوط التي تمارسها واشنطن على بغداد، إضافة إلى مخاوف عراقية من تداعيات مالية واقتصادية محتملة.

وبالتالي، فإن 30 يونيو 2027 سيكون اختباراً فعلياً للحكومة العراقية وليس مجرد موعد سياسي. فنجاح بغداد في تنفيذ التفاهمات قد يعزز سلطة الدولة ويعيد تنظيم العلاقة بين الفصائل والمؤسسات الرسمية، بينما قد يؤدي تأجيل الملف مجدداً من دون آليات واضحة إلى زيادة الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة وإعادة فتح النقاش حول قدرة الدولة العراقية على فرض احتكارها للقوة.