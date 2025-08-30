الجامعات في فرنسا تدعو إلى رفع تعليق قبول الطلاب الغزيين

قد يعجبك أيضًا -

دعت جمعية الجامعات في فرنسا في بيان، التي تضم قادة التعليم العالي، السلطات الفرنسية، إلى إعادة تفعيل البرنامج لطلاب غزة "لضمان استمرارية الدراسة". وأكدت على أن "الجامعات الفرنسية تعتزم البقاء فضاءات للانفتاح والتضامن الدولي، وأن مهمتها هي توفير سبل التحرر للجميع من خلال المعرفة".

يهدف هذا الموقف إلى تخفيف حدة التوترات الناجمة عن قرار وزارة الخارجية الفرنسية بتعليق البرنامج مؤقتًا، عقب الكشف عن رسائل قديمة نشرتها نور عطا الله، البالغة من العمر 25 عامًا، على الإنترنت.

وصلت نور عطا الله إلى فرنسا في يوليو/تموز بتأشيرة دراسية ومنحة دراسية، وكان من المقرر أن تلتحق بمعهد العلوم السياسية في ليل مع بداية العام الدراسي. إلا أن اكتشاف منشورات تدعو إلى العنف المعادي للسامية، والتي حُذفت لاحقًا، دفع المعهد إلى إلغاء تسجيلها. وهي الآن قيد التحقيق بتهمة التغاضي عن الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. غادر الطالب فرنسا متوجهًا إلى قطر. وفي انتظار نتائج تحقيق داخلي في هذا "الخلل" في عملية الاختيار، يُبقي مكتب كي دورسيه على تجميد البرامج.