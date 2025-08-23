معاداة السامية في ألمانيا: الجالية اليهودية تتعرض لهجوم أثناء تعليق لافتات المختطفين في حديقة بفرانكفورت

قد يعجبك أيضًا -

ذكرت صحيفة "بيلد"، اليوم السبت، أن أعضاءً من الجالية اليهودية في ألمانيا تعرضوا لهجوم في حديقة بفرانكفورت، أمس الجمعة عندما علقوا لافتات تحمل صورًا للمختطفين في غزة. ورشت امرأة ملثمة طلاءً أحمر من علبتين على ثلاثة رجال. وأكدت الشرطة وقوع الحادث الذي وقع الليلة المنصرمة حوالي الساعة الخامسة مساءً، حيث قال الضباط في بيان: "ستُعدّل شرطة فرانكفورت نهجها العملياتي الحالي وستعزز وجودها في هذه المنطقة".

ومن جهته قال ساشا ستافسكي، عضو المنظمة التي تعمل على مكافحة معاداة السامية: "علقنا ملصقات تحمل صور الرهائن الخمسين الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس على سياج في حديقة غرينبرغ بفرانكفورت". عاد ستافسكي إلى تعليق ملصقات تحمل صور المختطفين في الحديقة في الأيام الأخيرة، والتي تعرضت للتخريب بشكل منتظم. وكان لا يزال يحمل الصور بعد ظهر أمس.

وتابع "فجأة سمعت هتافات معادية للسامية، ووصفونا بقتلة الأطفال، وكنت أسمع طوال الوقت هتافات حرروا فلسطين وإبادة جماعية. ثم فجأة، وقع الهجوم بالطلاء".، وتابع "انسكب الطلاء أيضًا على نظارتي، مما جعل من الصعب عليّ التعرف على الجاني".وأكد على أنه "كنا في الحديقة في جولة حزبية نظمها الفرع المحلي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني. قامت مجموعة من حوالي 20 إلى 30 شخصًا، بعضهم ملثمون، بدفعنا مرارًا وتكرارًا ومنعونا من المغادرة. اتصل رجل كان هناك مع ابنه بالشرطة".

تزايدت وتيرة الهجمات المعادية للسامية في الدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة. ففي هذا الشهر فقط، سكب مجهولون طلاءً على مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي بهولندا، وحطموا الباب الأمامي. وفي حادثة أخرى، تعرض مدخل مكاتب شركة طيران العال في باريس للتخريب. ومن بين أعمال التخريب، سكبوا طلاءً أحمر على الباب والمبنى، وكتبوا عبارات مثل "شركة طيران العال للإبادة الجماعية" و"فلسطين الحرة".