يتعزز التقييم بأن الانفجار الذي وقع في جنوب تل أبيب الليلة الماضية كان هجوما تم منعه. وذكر مسؤولو الشرطة أنه بعد تحقيقات مكثفة، يكاد يكون من المؤكد أن هذا هجوم. وخلال الحادث، قُتل رجل يبلغ من العمر 50 عاماً وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة في انفجار شاحنة. الشاباك منخرط في التحقيق وفي الأجهزة الأمنية يتعزز التقييم بأن الحادث له خلفية قومية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه “بعد تحقيق مضني مع الشاباك، يمكننا القول إن التقييم المؤكد هو أن الحديث عن مهاجم فجر نفسه بعبوة ناسفة قوية” وتابعوا :"بحسب الاختبارات، وبحسب طبيعة الهجوم. بعد تنفيذ الإعدام، بحسب المعطيات التي تم العثور عليها في مكان الحادث، فإن التقييم تعزز بنسبة 99% بأن هذا كان هجومًا تم منعه وتم تجنب كارثة ضخمة هنا. إنه تقييم يعتمد على أن الشخص وصل خارج حدود إسرائيل ".

Avshalom Sassoni/Flash90

وقال المدير العام لشركة زاكا تسفي حسيد، الذي وصل إلى مكان الحادث: "هذا حدث غير عادي للغاية في تل أبيب. إنه يذكرنا بالمشاهد الصعبة من التسعينيات، وبمجرد تلقي البلاغ، وصلت فرق زاكا بسرعة إلى المكان، وانقسموا إلى فرق انضمت إلى القوات الأمنية وساعدت في كل ما يلزم".

وأضاف: "انتشر مكان الحادث على مساحة مئات الأمتار، وبعد شدة الانفجار، قام المتطوعون بجمع بقايا الأشجار والأسطح المجاورة لمكان الانفجار، ونحن ماهرون في مساعدة رجال الأمن". وتعمل القوات في مشاهد معقدة بطريقة دقيقة ومهنية دون الإضرار بالنتائج الموجودة في مكان الحادث".