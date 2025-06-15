ترامب :"قريبا سيكون سلام بين إسرائيل وايران"

تناول الرئيس الأمريكي اليوم (الأحد) الحرب بين إسرائيل وإيران، مُعلنًا عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "تروث"، أن "السلام سيحل قريبًا بين إسرائيل وايران".

وقال الرئيس الأمريكي: "على إيران وإسرائيل إبرام صفقة، وسيفعلان ذلك، تمامًا كما دفعت لما جرى بين الهند وباكستان". وأضاف: "في هذه الحالة، سيتحقق ذلك من خلال استخدام التجارة مع الولايات المتحدة لإضفاء المنطق والتماسك والحكمة على المحادثات مع قائدين ممتازين استطاعا اتخاذ قرار سريع ووقفها".

وقارن الحرب بين إسرائيل وإيران بصراعات مختلفة في العالم، مثل الصراع بين الهند وباكستان، وصربيا وكوسوفو، وإثيوبيا ومصر، وقال: "هناك سلام، على الأقل في الوقت الحالي، بفضل تدخلي، وسيبقى كذلك! سننعم قريبًا أيضًا بالسلام بين إسرائيل وإيران".

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ووفقًا له، "تُعقد الكثير من المحادثات والاجتماعات الآن". اشتكى الرئيس قائلاً: "أفعل الكثير، ولا أنال أي تقدير، لكن لا بأس، فالشعب يتفهم ذلك"، وابتكر شعارًا جديدًا: "لنجعل الشرق الأوسط عظيمًا مرة أخرى".