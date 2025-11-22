رحيل ايلي زعيرا: الرجل الذي فشل في تحذير إسرائيل من حرب 1973

توفي الجمعة ايلي زعيرا، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) الإسرائيلي في حرب يوم الغفران، عن عمر يناهز 97 عامًا. يعتبر زعيرا أحد الأسماء البارزة في تاريخ الأمن الإسرائيلي، رغم أنه كان من بين المسؤولين الذين تم تحميلهم مسؤولية الفشل الاستخباراتي في الحرب.

ولد زعيرا في عام 1928، وانضم إلى صفوف البلماح في عام 1946، حيث خدم في عدة مناصب هامة داخل الجيش الإسرائيلي. شغل مناصب متعددة، بما في ذلك رئيس طاقم رئيس الأركان موشيه دايان، قائد كتيبة في لواء "غفعاتي"، ورئيس قسم الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان. في عام 1963، انتقل إلى جهاز الاستخبارات العسكرية، حيث تولى قيادة قسم جمع المعلومات الاستخباراتية. وعاد إلى إسرائيل بعد أن شغل منصب ملحق عسكري في الولايات المتحدة وكندا، ليتم ترقيته إلى رتبة لواء في عام 1972 ويعين رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

كان زعيرا في قلب الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى اندلاع حرب يوم الغفران عام 1973. في أعقاب الحرب، شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة أغرنت للتحقيق في أسباب الفشل في التحضير للحرب، وقد اعتبرت اللجنة زعيرا واحدًا من المسؤولين الرئيسيين عن هذا الفشل الاستخباراتي.

ورغم الانتقادات التي واجهها بعد الحرب، يبقى زعيرا شخصية محورية في التاريخ العسكري الإسرائيلي، وقد خدم في العديد من المناصب المؤثرة في الأمن القومي طوال سنوات خدمته.