تفاصيل جديدة حول اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية نشرت في "التلغراف" اليوم (السبت): وبحسب التقرير، فإن عملية اغتيال هنية تم تنفيذها بواسطة عملاء إيرانيين استأجرهم الموساد، بواسطة عبوات ناسفة مزروعة في ثلاث غرف مختلفة في منشأة تابعة للحرس الثوري – تم تفجيرها بالتحكم عن بعد من قبل العملاء المستأجرين.

وبحسب التقارير، فإن الخطة الأصلية كانت تقضي باغتيال هنية في مايو/أيار المقبل، أثناء وصوله لحضور جنازة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، لكن كانت هناك مخاوف من فشل العملية. كما أشارت التقارير أنه تم تسجيل العملاء على الكاميرات الأمنية في الموقع وهربوا من الأراضي الإيرانية بعد وقت قصير. وبحسب شكوك الإيرانيين فإن هؤلاء عملاء من الوحدة الأمنية التابعة للحرس الثوري.

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وقال مسؤول في الحرس الثوري تحدث إلى التلغراف إنه "بعد إجراء مزيد من التحقيقات، اكتشفوا عبوات ناسفة إضافية في غرفتين إضافيتين". وقال مصدر آخر إن "هذا إهانة لإيران وخرق أمني كبير".

وتدور الآن لعبة إتهامات داخلية تسيطر على الحرس الثوري، حيث تتبادل الأطراف اتهامات متبادلة في الفشل، بحسب ما قال المصدر. وقال إسماعيل قآني، قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري، استدعى عناصر للفصل والاعتقال وربما حتى الإعدام، مضيفا: "الانتهاك أذل الجميع". وأضاف مصدر آخر: "استدعى المرشد الأعلى جميع القادة عدة مرات خلال اليومين الماضيين، يريد إجابات. وبالنسبة له، أصبح التعامل مع الخرق الأمني الآن أكثر أهمية من السعي للانتقام". وهكذا، أفيد أن المشتبه بهم في تورطهم في هذه القضية قد تم اعتقالهم بالفعل في إيران. ومن بينهم أيضًا كبار ضباط المخابرات ومسؤولين عسكريين ومختلف الموظفين في المنشأة التي أقام فيها هنية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران اعتقلت أكثر من عشرين شخصًا، بما في ذلك ضباط استخبارات كبار ومسؤولين عسكريين وموظفين في دار ضيافة يديرها الجيش في طهران، ردًا على الاغتيال، وفقًا لاثنين من الإيرانيين المطلعين على التحقيق. وتولت وحدة الاستخبارات الخاصة بالتجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني التحقيق وطاردت المشتبه بهم، التي تأمل أن تؤدي إلى الوصول الى القتلة الذين خططوا وساعدوا وحرضوا على القتل، بحسب المصدرين الإيرانيين.

وبعد الهجوم، داهمت عناصر أمنية إيرانية مجمع الضيافة التابع للحرس الثوري، والذي كان يقيم فيه هنية غالبا -في نفس الغرفة- خلال زياراته لطهران. وقام العملاء باحتجاز جميع الموظفين في دار الضيافة، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الشخصية، بحسب الإيرانيين. وقام فريق منفصل من العملاء بالتحقيق مع مسؤولين عسكريين واستخباراتيين رفيعي المستوى مسؤولين عن حراسة العاصمة. وبحسب الإيرانيين، فقد أبقت على بعضهم رهن الاحتجاز لحين انتهاء التحقيقات.

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