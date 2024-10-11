الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابع لحزب الله

القيادي المستهدف، غريب الشجاع، كان أشرف على إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه منطقة "راموت نفتالي".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
وحدات كوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في جنوب لبنان
وحدات كوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في جنوب لبنانIDF Spokesperson

 أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن "قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات ضمن قوات الرضوان النخبة التابعة لحزب الله قُتل في غارة جوية إسرائيلية". وأضاف "القيادي المستهدف، غريب الشجاع، كان أشرف على إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه منطقة "راموت نفتالي".

Video poster
حزب الله يتصدى للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وينفذ 17 عملية عسكرية ضده

وأشار البيان إلى أن غارة جوية استهدفت الشجاعية في منطقة ميس الجبل، بالتنسيق مع قوات الفرقة 91 في الجيش، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

جاء هذا البيان بعد ساعات من استهداف الغارات الإسرائيلية، مساء الخميس، حيين سكنيين بمنطقة النويري والبسطا في قلب العاصمة اللبنانية، وأدمتهما.

Video poster
حزب الله يكثف رشقاته تجاه إسرائيل وإعتقال خلية لداعش حاولوا تفجير مجمع تجاري بتل أبيب

وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف في سماء بيروت، إثر الغارتين المتزامتين اللتين وقعتا مساء أمس الخميس، وأسفرتا عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين، بحسب حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا مشدّدا في المكان، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن المستهدف كان وفيق صفا، مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، إلا أنه نجا، حسب ما نقلت رويترز.

يشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت إسرائيل بصورة شبه يومية الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الأساسي لحزب الله. لكنّ استهدافات العاصمة ظلت نادرة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يطال فيها قصف إسرائيلي قلب بيروت وليس ضاحيتها الجنوبية منذ بدأ التصعيد الإسرائيلي العنيف في 23 أيلول/سبتمبر. وكانت أولى تلك الضربات في 30 أيلول/سبتمبر حين استهدفت إسرائيل عناصر في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في منطقة الكولا قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطارها الدولي، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من أعضاء الجبهة. تلتها لاحقا غارات على الباشورة في العاصمة أيضا.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات