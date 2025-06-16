مسؤول أمريكي يقدر: ترامب سيقدم لإيران مقترحا بشأن الملف النووي

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نشر أول: قال مصدر أمريكي لـi24NEWS اليوم (الاثنين) إنه من المتوقع أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة "الفرصة الأخيرة" على إيران في الأيام المقبلة، وسط مناشدات إيرانية بوقف إطلاق النار مقابل استمرار المحادثات.

يقول المصدر نفسه إن "المقترح قد يختلف قليلاً عن سابقه، بل ربما يكون أفضل قليلاً، لمنح الإيرانيين شعوراً بالرضا، لكن مبدأي عدم التخصيب وبدون برنامج نووي سيظلان قائمين". وأضاف المصدر أن "إسرائيل خارج اللعبة حالياً، والمحادثات تجري بين إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء".

لنتذكر أنه بعد كشف i24NEWS: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن "إيران أشارت مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة إلى رغبتها في إنهاء المواجهة مع إسرائيل والعودة إلى المفاوضات". كما أفادت التقارير أن إيران "نقلت هذه الرسائل إلى إسرائيل عبر وسطاء عرب".

لاحقًا، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المسألة قائلًا: "إيران مهتمة بالحوار، لكنها لن تفوز في هذه الحرب". وأضاف الرئيس الأمريكي: "لطالما دعمنا إسرائيل، ودعمناها بقوة لفترة طويلة، وإسرائيل في موقف جيد الآن".

وأضاف ترامب: "الإيرانيون يريدون الحوار، لكن كان ينبغي عليهم القيام بذلك قبل فوات الأوان - كان لديهم 60 يومًا، وفي اليوم الحادي والستين قلتُ: ليس لدينا اتفاق. هذا يضر بالطرفين، لكنني أقول إن إيران لا تفوز في هذه الحرب. عليهم الحوار قبل فوات الأوان".

وقالت طهران إنها "مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات طالما لم تنضم الولايات المتحدة إلى الهجمات". وجهت إيران رسالة إلى إسرائيل مفادها أن "من مصلحة الجانبين احتواء هذا الصراع".