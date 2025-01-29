السيسي يرفض مبادرة ترامب تهجير الغزيين، ويوجه هذه التعليمات للسفارات المصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، إنه لن يسمح بنقل أبناء قطاع غزة إلى بلاده. وأوضح أنه "لا يمكن السماح بتهجير الفلسطينيين لما لذلك من تأثير على الأمن القومي المصري". وبذلك، رفض عرض رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب بنقل الغزيين لبلاده، والذي رفضه ايضا ملك الأردن، عبد الله الثاني.

إضافة إلى ذلك، قال مصدر عربي لـi24NEWS إنه تم توجيه تعليمات للسفارات المصرية للتأكيد على الضرر الذي يلحق بالأمن القومي المصري من جراء تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في أي اجتماع أو بيان يتناول الأمر. وفي الوقت نفسه، تم تحذيرهم من انتقاد رئيس الولايات المتحدة شخصياً أو خلق مواجهات معه.

كما أوضح السيسي في كلمته أن "الموقف المصري الأساسي من الأمر هو إقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على عناصرها وخاصة شعبها". وسعى إلى طمأنة الشعب المصري ووعده بأنه لن يمد يد العون لتهجير سكان قطاع غزة واستيعابهم في مصر: "نحن مصممون على العمل مع الرئيس ترامب للوصول إلى السلام المنشود على أساس حل الدولتين" مضيفا بذلك مثالا شخصيا على توجيهاته الدبلوماسية.

يشار الى أن ترامب اقترح خطة تتضمن بناء مساكن ونقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى. ووفقا له، فقد اتصل أولاً بالرئيس الأردني: "لقد أخبرته أنني أحب أن تتحمل المزيد من المسؤولية، لأنني أرى قطاع غزة الآن، وهو مجرد فوضى. إنها فوضى حقيقية".

Lisa Leutner/AP

وذكر الرئيس ترامب أيضًا أن هذه "منطقة مدمرة" وأن الصراعات في المنطقة مستمرة منذ مئات السنين. وقال: "أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ويحتاج حقًا إلى إعادة البناء. لا أعلم، يجب أن يحدث شيء ما، لكنه موقع مدمر. لقد تم تدمير كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك، لذا أفضّل أن أتعاون مع بعض الدول العربية وأن أبني مساكن في مكان آخر، ربما يمكنهم العيش هناك بسلام".