الضفة الغربية: إصابة تسعة بينهم ثلاثة إسرائيليين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار تجاه حافلة قرب مستوطنة أرئيل

أصيب تسعة أشخاص اليوم (الجمعة) في هجوم إطلاق نار عند مفترق قرب مستوطنة ارئيل. أطلق مسلح من سيارة بيضاء على الحافلة وتم تحييده. الحافلة ليست مضادة للرصاص، وقد وصلت من تل أبيب باتجاه آرييل. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء التي تواجدت في مكان الحادث أن ثلاثة إسرائيليين في حالة خطيرة وواحد في حالة متوسطة. وحالة أحد المصابين في الهجوم معرضة للخطر، هذا وأعلنت الذراع العسكرية لحماس المسؤولية عن العملية.

وتبين التحقيقات الأولية أن المسلح جاء من إحدى قرى منطقة نابلس، ومر من أمام الحافلة ووقف خلفها على مسافة 150 متراً، وأطلق النار باتجاهها. ورصدت قوة مكونة من ستة جنود الجيش الإسرائيلي، كانوا يقفون في محطة، المسلح وهو يطلق النار، وردوا بإطلاق النار.

معظم الجرحى أصيبوا بالدفعة الأولى من الطلقات. ونفذ المسلح الهجوم بسلاح عادي من طراز M-16 وكان يرتدي سترة قتالية. وسافر على الطريق من مفرق تابوح قرب نابلس في الضفة الغربية إلى مفرق قرب ارئل بحرية ودون أن يتم إيقافه لإجراء تفتيش أمني. وقال مسعف في نجمة داود الحمراء، في مكان الهجوم : "كان بعض الجرحى مسافرين على متن الحافلة وآخرون كانوا واقفين في المحطة. ومنهم من تلقى العلاج ميدانياً".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات نفذت عمليات اغلاق مفترقات وتفتيش في منطقة مكان الهجوم في المنطقة، في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي دخلت قرية سبسطية وأغلقت المداخل إليها. وأفادت تقارير فلسطينية أخرى أن المسلح يدعى سامر محمد أحمد حسين، 46 عاما، من قرية عينابوس، جنوب مدينة نابلس.