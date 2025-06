اغتيال ؟! سماع انفجارات مجهولة في حي المزة قرب دمشق

أفادت مصادر سورية عن سماع انفجارات وإطلاق نار مجهولة بين طريق القصر ومزه فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا في حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

الصحافي من الجولان عطا فرحات يقول إنه "وقع التفجير في منطقة تعرف بدوار السرايا ، بالقرب من قصر رفعت الأسد سابقا في نهاية طريق مزة الجبل، و تم تناقل روايات إعلامية مختلفة عن خلفية الانفجارات، تحدثوا في البداية عن مخلفات حرب، وآخرين تحدثوا عن تدريبات عسكرية، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن اغتيال قيادي في المنطقة".

وأشار فرحات إلى أن :"هذه المنطقة مختلطة، عرفت بفترة الثمانينات بسرايا الدفاع، ومن هنا أخذت اسم دوار السرايا، كان جميع من يسكنها من الضباط العلويين، وكانوا موالين جميعا لرفعت الأسد، بعد ذلك بسنوات، كان اختلاط كبير، ومن المرجح أن عملية الاغتيال هي لشخصية فلسطينية تعيش في المنطقة واغتيلت في قصف إسرائيلي، وهي الرواية الأقرب للتصديق، حيث روى شهود عيان وشهادة السكان المحيطين بالموقع، أن الانفجار لم يكن انفجارا عاديا، وكان قصف، وعلى الأغلب محاولة اغتيال".

https://x.com/i/web/status/1937535284175839630