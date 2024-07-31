تقرير: خامنئي أمر بشن هجوم مباشر على إسرائيل ردا على مقتل إسماعيل هنية

أمر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالانتقام من إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حماس، في طهران، بحسب مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" ، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن"إيران تدرس شن هجوم بصواريخ ومسيرات على حيفا وتل أبيب"، وتابعت"خامنئي وجه بإعداد خطط هجومية ودفاعية حال توسع الحرب مع إسرائيل".

وبحسب ثلاثة مسؤولين إيرانيين نقلت الصحيفة الأميركية أن "خامنئي أصدر هذا الأمر خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح اليوم الأربعاء".وتابعت "ستحرص إيران لدى مهاجمة أهداف في إسرائيل على تجنّب توجيه ضربات إلى أهداف مدنية"وأضافت"إيران تدرس ردا منسقا على إسرائيل يشمل فصائل بسوريا واليمن والعراق"

وجاء اغتيال إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد المسؤولين الإيرانيين الذين يعتبرونه تجاوزا لـ"الخطوط الحمراء". وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز،"القادة العسكريين الإيرانيين يفكرون في شن هجوم مشترك بطائرات بدون طيار وصواريخ على أهداف عسكرية بالقرب من تل أبيب وحيفا، مع تجنب الأهداف المدنية عمدًا. ويتمثل أحد الخيارات في شن هجوم منسق من إيران والجبهات الأخرى التي لديها قوات متحالفة معها، بما في ذلك اليمن وسوريا والعراق".

وبحسب ما ورد طلب خامنئي من القادة العسكريين إعداد خطط دفاعية في حالة توسع الصراع وضربات إسرائيلية أو أمريكية ضد إيران.