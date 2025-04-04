تقرير | مسؤولون بالبنتاغون: "مسلحو جماعة الحوثي عززوا العديد من مخابئهم ومواقعهم المستهدفة"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال هذا الأسبوع إن جماعة الحوثي في اليمن قُضي عليها نتيجة الغارات المتواصلة، التي أمر بشنها بدءاً من 15 مارس؛ لكن هذا ليس ما تُبلغ به سراً وزارة الدفاع (البنتاغون) ومسؤولون عسكريون الكونغرس ودولاً حليفة".

وتعزز الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط مع استمرار حملة القصف التي تشنها على جماعة الحوثيين في اليمن، ما يثير مخاوف مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) من "استنزاف ذخائر بملايين الدولارات لإحراز نجاح محدود في تدمير ترسانة الجماعة المتحالفة مع إيران"، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مساعدين في الكونغرس، ومسؤولين في دول حليفة قولهم إن "مسؤولي البنتاغون أقرّوا، خلال جلسات إحاطة مغلقة في الأيام الأخيرة، بأنه لم يُحرز سوى نجاح محدود في تدمير ترسانة الحوثيين الضخمة من الصواريخ والطائرات المسيرة وقاذفات الصواريخ، الموجودة في معظمها تحت الأرض".وأضاف المسؤولون، الذين اطلعوا على مذكرات تقييم سرية بشأن الأضرار، أن "القصف كان أعنف من الغارات التي شنتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وأكبر بكثير مما أعلنت عنه وزارة الدفاع".

وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن "مسلحي الحوثيين عززوا العديد من مخابئهم ومواقعهم المستهدفة الأخرى، ما أحبط قدرة الأميركيين على تعطيل هجمات الجماعة الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وفي غضون 3 أسابيع فقط، استخدم البنتاغون ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والموظفين الهائلة لنشر حاملتي طائرات، وقاذفات B-2 إضافية، وطائرات مقاتلة، بالإضافة إلى منظومات دفاعات جوي طراز "باتريوت" و"ثاد" في الشرق الأوسط، وفقاً للمسؤولين.