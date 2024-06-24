الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة الرقيب أول محمد الأطرش الذي اختطف وقُتل في 7 أكتوبر

أعلنت الجيش الإسرلاائيلي في بيان، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل الرقيب أول محمد الأطرش الذي اختطف وقتل على أيدي عناصر حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بناءً على نتائج ومعلومات استخباراتية جديدة.

وكان محمد الأطرش، (39 عامًا، من تجمع صعوة البدوي) يعمل كمتعقب في لواء الشمال التابع لفرقة غزة، وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل الأطرش في 7 أكتوبر وتم احتجاز جثته لاحقًا كرهينة في غزة. وقد أُعلن مؤخراً عن وفاته بناءً على نتائج ومعلومات استخباراتية جديدة.