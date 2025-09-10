تجنبا لصدع علني بالعلاقات: الولايات المتحدة ترد باعتدال على الهجوم في قطر

قد يعجبك أيضًا -

ذكرت شبكة CNN صباح اليوم (الأربعاء) أن الرد المدروس على الهجوم الإسرائيلي ضد كبار مسؤولي حماس في قطر تم التخطيط له بعناية لإبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكذلك لتجنب حدوث صدع علني مع إسرائيل.

وقد أبدى عدد من المسؤولين في إدارة ترامب غضبهم إزاء الهجوم، ويقال إنهم يشعرون بالإحباط بشكل خاص لأنهم لم تتح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم أو تحذير القطريين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ ترامب بالهجوم قبل وقت قصير فقط من بدئه - وليس من قبل إسرائيل نفسها، بل من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، الذي أمر المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف بإبلاغهم على الفور.

تربط ويتكوف علاقة طويلة الأمد بالقطريين. لكن عندما تواصل معهم، كان الأوان قد فات، وذلك وفقًا لمسؤول أمريكي لشبكة CNN. ومما زاد من حدة الغضب، أن المبعوث الخاص التقى بالمفاوض الإسرائيلي رون ديرمر يوم الاثنين، لكنه لم يُبلّغه بالضربات الوشيكة خلال المحادثات.

وفي هذا السياق، كتب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X: "سياسة الأمن الإسرائيلية واضحة - اليد الطويلة لإسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان، ولا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه. كل من شارك في مذبحة السابع من أكتوبر سيحاسب بالكامل، وكل من يمارس الإرهاب ضد إسرائيل سيتضرر. إذا لم يقبل قتلة ومغتصبو حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المختطفين وتجريدهم من أسلحتهم - فسوف يُبادون وسيتم تدمير غزة".

نُذكّر أن الجيش الإسرائيلي أعلن رسمياً أمس أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوماً مركزاً ضد قادة حركة حماس في الدوحة، قطر. وجاء في البيان أن "أعضاء القيادة الذين استُهدفوا قادوا نشاط المنظمة لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ مذبحة 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد دولة إسرائيل". رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر بياناً بالإنجليزية قال فيه: "إسرائيل بادرت، وأدارت، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن العملية".