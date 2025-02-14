الرئيس التركي: "إدارة ترمب تجري حسابات خاطئة في الشرق الأوسط"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجري حسابات خاطئة في ما يتعلق بالشرق الأوسط"،وأضاف"هجوم إسرائيل على غزة يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية"، ودعا إلى "اتخاذ إجراءات دولية ضد حكومة نتنياهو"، وتابع "الالتفات إلى الأكاذيب الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراعات".

وأكد أردوغان على أنه لا يرى أي مؤشرات حقيقية لوقف إطلاق نار في غزة رغم اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، وأضاف أن "العالم الإسلامي لم يتمكن بعد من اتخاذ خطوة جماعية في هذه القضية".وأشار إلى أنه يتوقع "وفاء ترمب بوعوده الانتخابية باتخاذ خطوات من أجل السلام، بدلاً من صنع صراعات جديدة".

وكانت تركيا قد رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "لإخراج أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة عليه وتحويله إلى ريفييرا الشرق الأوسط".

جاءت تصريحات أردوغان خلال رحلة العودة من ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان: "للأسف، الولايات المتحدة تجري حسابات خاطئة في منطقتنا.. يجب علينا ألا ننخرط في نهج يتجاهل تاريخ المنطقة وقيمها وتراكماتها"، وافاد "لا يمكن قبول التهجير فذلك وحشية"، وأضاف: "تصديق أكاذيب الصهاينة والعبث بأوضاع المنطقة لن يؤدي سوى لمفاقمة جراحها وهذا طريق خاطئ"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.