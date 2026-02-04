الانقسام السياسي بذروته: أزمة التجنيد تدفع الصراع اليهودي-العربي في إسرائيل إلى الخلف

على الرغم من عام حافل بالأحداث الأمنية، من حرب على سبع جبهات إلى مواجهة مباشرة مع إيران، يرى المجتمع الإسرائيلي أن التوترات الداخلية هي التهديد الرئيسي لقوته. هذا ما جاء في "مؤشر التوتر السنوي" لعام 2025 الصادر اليوم (الأربعاء) عن منظمة "جيشر".

ووفقًا للمؤشر، يتصدر التوتر السياسي بين اليمين واليسار القائمة للعام الثاني على التوالي بنسبة 45% من المستطلَعين. وفي المرتبة الثانية، سُجِّلَ تراجعٌ ملحوظ: إذ قفز التوتر بين اليهود العلمانيين واليهود الحريديم إلى 31%، بينما تراجع التوتر القومي بين اليهود والعرب، الذي تصدّر المؤشر في السابق، إلى المرتبة الثالثة بنسبة 18% فقط.

أشار الاستطلاع الذي أجرته "لازار للأبحاث" برئاسة الدكتور مناحم لازار وبالتعاون مع Panel4All إلى "المذنب الرئيسي" في الانقسام الاجتماعي: 61% من الجمهور يلقون باللوم في التوتر السياسي على السياسيين وسعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. وتم تحديد العوامل الرئيسية المسببة للتوتر كالتالي: قانون التجنيد والمساواة في العبء (28%)، شخصية رئيس الحكومة نتنياهو (17%)، وسلوك الجهاز القضائي والمستشارة القانونية للحكومة (14%). وفي مسألة التوتر الديني، يُعتبر قانون التجنيد السبب الرئيسي وفق رأي 70% من المستطلَعين، في حين تظل أحداث السابع من أكتوبر السبب الرئيسي للتوتر مع المجتمع العربي.

الصورة المستقبلية تبدو قاتمة في نظر الجمهور: 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع الاجتماعي تدهور في السنة الماضية، وبين ناخبي اليسار ترتفع النسبة إلى 90%. أكثر من نصف الجمهور (حوالي 56%) يتوقعون أن جميع التوترات في المجتمع ستزداد وتتصاعد في السنوات القادمة.

مع ذلك، سُجِّلَ توافق واسع (53%) على أن تنظيم قانون التجنيد قد يخفف من حدة الانقسام ويقلل التوتر، بينما نهاية محاكمة نتنياهو اعتُبرت من قبل غالبية المستجيبين (49%) كعامل لن يؤثر على مستوى التوترات الاجتماعية.

وقال مدير عام جيشر "الساحة السياسية أصبحت العامل الرئيسي الذي يغذي ويعزز معظم الانقسامات"، وتابع "مع اقتراب سنة انتخابية، حيث من المتوقع أن يرتفع وتيرة الصراع السياسي، المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً. أنا أستمد التفاؤل من المجتمع الإسرائيلي القوي الذي يفهم حجم التحدي."