من وقف إطلاق النار إلى نهاية عهد الأسد: خطة مستقبل سوريا

أفادت قناة سكاي نيوز باللغة العربية وعدد من وسائل الإعلام الأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خريطة طريق واضحة فيما يتعلق بمستقبل سوريا. ومن بين البنود الواردة في التقارير المختلفة وقف إطلاق النار بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2254 وانسحاب جميع القوات. وفي الخطوة التالية، ستدخل الشرطة المشتركة إلى جميع المدن لحمايتها.

كما يُذكر إنشاء لجنة متابعة - أعضائها روسيا وإيران وتركيا. في هذه المرحلة، دخلت حكومة وحدة وطنية تحت إشراف الأمم المتحدة حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تنتهي ولاية الرئيس بشار الأسد بعد فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وبحسب التقارير، ستنتقل صلاحياته في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء مستقل، وستجرى انتخابات في البلاد في نهاية هذه الفترة، من قبل لجنة دستورية سيتم تشكيلها. وتحظى الفكرة المطروحة بدعم بين الدول العربية، بما في ذلك قطر.

.