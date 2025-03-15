تقرير:" ترامب يريد رؤية نتائج في لبنان أو سيسمح لإسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية"

أفادت مصادر خاصة لقناة الحدث السعودية أن إدارة ترامب تريد أن ترى نتائج في لبنان "خلال فترة قصيرة"، ووفقا لهذه المصادر فإن الرئيس الأمريكي سيتيح عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان في حال لم يتم التوصل الى النتيجة المطلوبة بأقرب وقت.

وذكرت المصادر المطلعة على النقاشات الأمريكية للبنانية التي جت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأن المسؤولين في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية قام بإبلاغ الحكومة اللبنانية أن "الرئيس ترامب يريد أن يرى نتائج خلال وقت قصير جدا".

وأضاف المسؤولون أن "لا وقت لإضاعته ويجب أن تصل الأمور بين لبنان وإسرائيل الى إنجازات يمكن الإعلان عنها في مهلة أسابيع"وكانت الرسائل الأخطر في الرسائل التي أوصلها عدد من المسؤولين الأمريكيين الى الحكومة اللبنانية، بحسب شخصيات مطلعة وهو إيصال تهديد واضح "ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور إلى النتائج المطلوبة".

ويشار إلى أنه قبل أيام أعلن أن إسرائيل ولبنان ستجريان محادثات ديبلوماسية لحل قضايا عالقة وهي :"إطلاق سراح السجناء والخلافات على النقاط الحدودية عند الخط الأزرق والنقاط الخمس التي بقي الجيش الإسرائيلي فيها.