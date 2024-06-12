فاجعة مروعة في الكويت: أكثر من 30 قتيلاً وعشرات المصابين في حريق بمنطقة المنقف

أفادت وسائل إعلام رسمية في الكويت، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع حريق هائل في مبنى سكني بمنطقة المنقف، جنوب العاصمة الكويت، نتج عنه كارثة إنسانية مروعة.

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية وفاة أكثر من 30 شخصاً وإصابة العشرات في حصيلة أولية، وحسب المعلومات الأولية، شبّ الحريق في عمارة مكونة من 6 طوابق، ونجم عن سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من اسطوانات الغاز، مما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع وانتشارها بين أرجاء المبنى.

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وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق فور تلقيهم البلاغ، وعملت على إخماد النيران وإنقاذ المحاصرين داخل المبنى.

نقلت فرق الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتتراوح حالاتهم بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة.

ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق بشكل دقيق، بينما تخيم أجواء من الحزن والأسى على الكويت حزناً على ضحايا هذه الفاجعة الأليمة.