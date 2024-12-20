أنصار نادي توتنهام لكرة القدم يطلقون بالونات صفراء للمطالبة بالإفراج عن إميلي داماري رهينة حماس

أطلق أنصار نادي توتنهام هوتسبر اللندني لكرة القدم مئات البالونات الصفراء للتوعية بوضع الرهينة الإسرائيلية البريطانية الأخيرة، إميلي داماري، ومائة أسير آخر في غزة، خلال ربع نهائي كأس الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد. مساء الخميس، كما نظمت الجماهير مسيرات أسبوعية، ووزعت منشورات عليها صور لإيميلي وهي ترتدي وشاح توتنهام تقول "إنها واحدة منا".

وطلبوا من رئيس النادي دانييل ليفي استخدام منصبه للدفاع عن إطلاق سراح إميلي. وكُتب على لافتة في الملعب: "دانيال ليفي، واحدة منا رهينة في غزة. على توتنهام استعادتها الآن - إميلي داماري. أعدها إلى المنزل!"

وسلط إيتاي جال، مؤيد توتنهام ورئيس حملة أوقفوا الكراهية، الضوء على أهمية هذه البادرة، وقال لصحيفة جويش كرونيكل اللندنية: "اليوم، اجتمع مشجعو توتنهام معًا ليظهروا لماندي داماري (والدة إميلي) أن الجمهور البريطاني لم ينس إميلي ونتوقع من حكومتنا أن تفعل كل ما في وسعها لإعادتها إلى عائلتها". وأضاف: "إيميلي من أشد المعجبين بتوتنهام ولن نرتاح حتى تصبح حرة وتعود إلى ملعب توتنهام. لن يكون عيد الميلاد سعيدًا حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم".

تم اختطاف إميلي، البالغة من العمر الآن 28 عامًا، في 7 أكتوبر 2023 على يد مسلح من حماس أثناء الهجوم على كيبوتس كفار عزة في جنوب إسرائيل. وتشير التقارير إلى أنه أصيب برصاصة في يده وكان معصوب العينين قبل نقله إلى غزة.

أعربت والدتها، ماندي داماري، التي قامت بحملة بلا كلل من أجل إطلاق سراح ابنتها، عن خوفها العميق على سلامة إميلي: "أخشى أنها ماتت. ماذا لو لم تكن ميتة؟، ليس لديها ما يكفي من الطعام، يمكنها أن تفعل ذلك". "لا تغتسل ولا تشرب الماء، فقد تكون مريضة."