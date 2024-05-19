حرس الحدود يحيد فلسطينيا أثناء محاولته الهجوم بآلة حادة بالقرب من حاجز في الضفة الغربية

تعد نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من معاليه أدوميم المجاورة لقرى فلسطينية (أبو ديس والعيزرية) هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات

i24NEWS
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مركبات فلسطينية تمر عبر حاجز الزعيّم التابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من معاليه أدوميم في الضفة الغربية، 25 نوفمبر 2020.
مركبات فلسطينية تمر عبر حاجز الزعيّم التابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من معاليه أدوميم في الضفة الغربية، 25 نوفمبر 2020.Yonatan Sindel/Flash90

قام ضباط شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في تحييد فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية صباح الأحد. ووفقا لتقارير الشرطة، وقع الحادث عندما اقترب الفلسطيني من نقطة التفتيش وأخرج سكينا محاولا طعن الضباط أثناء الخدمة.

وانتبه حرس الحدود على الفور إلى التهديد وردوا بسرعة بإطلاق النار على المعتدي وقاموا بتحييده. ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

تعد نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من معاليه أدوميم المجاورة لقرى فلسطينية (أبو ديس والعيزرية) هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات.

Yaniv Nadav/Flash90
منظر لمعاليه أدوميم في الضفة الغربية في 26 يناير 2021.Yaniv Nadav/Flash90

وتجري السلطات حاليًا تحقيقات إضافية في الحادث لجمع المزيد من التفاصيل حول المهاجم وإمكانية ارتباطه بحركات معادية.

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