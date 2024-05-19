حرس الحدود يحيد فلسطينيا أثناء محاولته الهجوم بآلة حادة بالقرب من حاجز في الضفة الغربية
تعد نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من معاليه أدوميم المجاورة لقرى فلسطينية (أبو ديس والعيزرية) هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات
i24NEWS
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قام ضباط شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في تحييد فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية صباح الأحد. ووفقا لتقارير الشرطة، وقع الحادث عندما اقترب الفلسطيني من نقطة التفتيش وأخرج سكينا محاولا طعن الضباط أثناء الخدمة.
وانتبه حرس الحدود على الفور إلى التهديد وردوا بسرعة بإطلاق النار على المعتدي وقاموا بتحييده. ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
تعد نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من معاليه أدوميم المجاورة لقرى فلسطينية (أبو ديس والعيزرية) هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات.
وتجري السلطات حاليًا تحقيقات إضافية في الحادث لجمع المزيد من التفاصيل حول المهاجم وإمكانية ارتباطه بحركات معادية.
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