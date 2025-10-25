في طريقه لماليزيا: الرئيس الأمريكي سيلتقي أمير قطر خلال توقفه بالدوحة

سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه بالدوحة في طريقه إلى ماليزيا، ضمن جولة آسيوية، على متن طائرة الرئاسة خلال توقف للتزود بالوقود في قطر في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية، مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سينضم إلى ترمب في قطر، بحسب ما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت.

وأوضح المسؤول أن "الرئيس الأميركي سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزرائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، ومن المقرر أن يصل الرئيس الأميركي إلى ماليزيا غدا الأحد، على أن يلتقي رئيس الوزراء أنور إبراهيم، كما سيشارك في في عشاء عمل بحضور قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الأحد.

وسيتوجه ترمب إلى اليابان بعدها للقاء رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، قبل أن يغادر إلى بوسان بكوريا الجنوبية حيث من المقرر أن يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).على أن تكون أبرز أحداث الزيارة اللقاء المرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وكان البيت الأبيض قد نشر أمراً تنفيذياً يعتبر أن أي اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر، أو سيادتها، أو بنيتها التحتية الحيوية، يعد تهديداً لأمن وسلامة الولايات المتحدة.وكان البيت الأبيض نشر الشهر الجاري، أمراً تنفيذياً يعتبر أن أي اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر، أو سيادتها، أو بنيتها التحتية الحيوية، يعد تهديداً لأمن وسلامة الولايات المتحدة، وذلك، بعد أقل من شهر على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" في الدوحة، وبعد اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقطر عن الهجوم.