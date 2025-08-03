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تتواصلُ التوتراتُ الأمنيّةُ في محافظةِ السويداءِ، مع تصعيدٍ جديدٍ شهدتهُ المنطقة، حيثُ اندلعتْ اشتباكاتٌ عنيفةٌ على محورِ تل حديد في الريفِ الغربيِّ بين فصائلَ محليّةٍ ومجموعاتٍ مسلّحةٍ.

السويداء: تصعيد ميداني واحتجاجات شعبية في ظل حصار وأزمة إنسانية متفاقمة

إذ يُعدُّ التلُّ موقعًا استراتيجيًّا يطُلُّ على بلداتٍ ومفارقِ طُرقٍ حيويّةٍ، أبرزُها بلدةُ الثعلة والمناطقُ المحيطةُ بها، ما يجعَلُهُ مركزًا حسّاسًا في خارطةِ التوتراتِ المتصاعدةِ.

بالتزامنِ… خرجَ مئاتٌ من المدنيّينَ، من بينهم نساءٌ وأطفالٌ، في مظاهراتٍ شعبيّةٍ وسطَ مدينةِ السويداءِ وعددٍ من البلداتِ المجاورةِ، للمطالبةِ بانسحابِ الجيشِ السوريِّ من المحافظةِ وفتحِ ممرٍّ إنسانيٍّ من الأردنِ، بعد أسابيعَ من العنفِ الطائفيِّ الذي أودى بحياةِ أكثرَ من ألفٍ وخمسمئةِ شخصٍ، وخلّفَ أكثرَ من مئةٍ وخمسةٍ وسبعينَ ألفَ نازحٍ لَمْ يعودوا إلى منازلِهِم حتّى الآنَ.

ورغمَ إدخالِ قوافلَ إغاثيّةٍ أُمميّةٍ، تُشيرُ التقاريرُ الميدانيّةُ إلى استمرارِ الحصارِ وقطعِ الطريقِ الرئيسِ بين دمشقَ والسويداءِ، وسطَ اتّهاماتٍ لمجموعاتٍ مرتبطةٍ بالحكومةِ بمنعِ الحركةِ التجاريّةِ وتقييدِ وصولِ المساعداتِ…

الوضعُ في السويداءِ يُنذرُ بمزيدٍ من التصعيدِ في ظلِّ غيابِ أيِّ موقفٍ رسميٍّ واضحٍ، وتنامي القلقِ الشعبيِّ من انزلاقِ المحافظةِ نحو موجةٍ جديدةٍ من العنفِ والفوضى الأمنيّةِ