تقرير: "إسرائيل أرجأت الهجوم على إيران - بسبب تسريب ملفات البنتاغون السرية"

ذكرت صحيفة التايمز اليوم (الخميس) أن إسرائيل أرجأت توجيه ضربة انتقامية ضد إيران - بسبب الكشف عن تسريب الوثائق الأسبوع الماضي، والتي تتعلق بمعلومات عسكرية سرية للبنتاغون.

وأفيد أيضًا أن إسرائيل تخشى أن يساعد التسريب إيران على التنبؤ بأنماط هجوم معينة. لقد اضطرت إلى تطوير خطة بديلة، تتطلب تخطيطًا مفصلا وتدريبا قبل إصدار أي أمر.

وقال مصدر استخباراتي مطلع على الأمر إن "تسريب الوثائق الأمريكية أدى إلى تأخير الهجوم بسبب الحاجة إلى تغيير استراتيجيات وعناصر معينة، سيكون هناك رد، لكنه سيستغرق وقتا أطول مما كان مخطط له"

وذكر التقرير أيضًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور الشرق الأوسط، ضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقائهما من أجل "كبح قوة الرد الإسرائيلي".

ولنتذكر أنه في الأسبوع الماضي، تم الاشتباه - وهو ما تم تأكيده - بأن مسؤولة كبيرة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يُدعى أريان طبطبائي – والتي تشغل منصب مديرة مكتب مساعد أوستن لشؤون العمليات الخاصة للصراعات الدولية – سربت إلى إيران وثائق سرية عن الهجوم الإسرائيلي المتوقع.

وبدأت الوثائق، التي تم تسريبها خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 15 و16 أكتوبر، في الانتشار عبر الإنترنت يوم الجمعة بعد نشرها على Telegram بواسطة حساب يسمى "Middle East Spectator". وقد تم تصنيفها على أنها سرية للغاية ولها علامات تشير إلى أنه لا يمكن رؤيتها إلا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الذين يطلق عليهم "العيون الخمس" - أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.