تقرير: ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السويداء في سوريا إلى 940

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بعد الإعلان الأمريكي عن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، "تلقينا دعوات دولية للتدخل فيما يحدث في السويداء وإعادة الأمن إلى البلاد. لقد فاقم التدخل الإسرائيلي التوترات في السويداء بعد القصف السافر على جنوب سوريا ودمشق".ووفقًا للبيانات المنشورة، وصل عدد القتلى في سوريا إلى 940 منذ اندلاع الاشتباكات.

فيما تشهد مدينة السويداء الدرزية هدوءًا حذرًا بعد إعلان وقف إطلاق النار مع النظام، حيث لا تزال تحت سيطرة فصائل مسلحة محلية من الطائفة الدرزية. مساء الخميس، انتشرت مجموعات من العشائر البدوية في قرى الطارة والدور والدويرة والطيرة بريف السويداء، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاءت هذه الحركة في إطار إعادة انتشار المجموعات المسلحة في المنطقة عقب انسحاب قوات وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، تحسبًا للتطورات الميدانية والسياسية في جنوب سوريا. في غضون ذلك، أفادت قناة "سوريا تي في" السورية بوجود 100 ألف نازح من أبناء العشائر البدوية في منطقة السويداء.

وقال الرئيس السوري: "نقدر دور الولايات المتحدة ودعمها لسوريا ووحدتها. نشكر مختلف العشائر على مواقفها البطولية وندعوها إلى تطبيق وقف إطلاق نار شامل. يجب ألا نحكم على الطائفة الدرزية الموقرة بأكملها من خلال تصرفات أفراد".وأضاف"يجب أن نتعامل بحزم مع كل من يحاول تأجيج الفتنة الطائفية. قوة الدولة تكمن في وحدة أبنائها، ونؤكد على ضرورة تحقيق العدالة للجميع". كما صرّح مصدر في وزارة الإعلام لوكالة الأنباء السورية بأن "المرحلة الثالثة بعد تثبيت وقف إطلاق النار جارية، وتشمل الانتشار التدريجي والمنظم لعناصر الأمن الداخلي في جميع أنحاء المحافظة، وفقًا للترتيبات المتفق عليها سابقًا، مع ضمان سيادة القانون في البلاد".

وفي السياق أعلن المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى سوريا، توماس باراك، الليلة المنصرمة، عن التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وسوريا لوقف إطلاق النار. بعد أيام من القتال الذي بدأ بحماية ودعم الطائفة الدرزية، واستمر بالهجوم على مدخل قاعدة الأركان العامة السورية في دمشق.

وكتب باراك على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع، بدعم من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على وقف إطلاق النار بدعم من تركيا والأردن وجيرانهما. ندعو الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء أسلحتهم وبناء سوريا جديدة وموحدة مع الأقليات الأخرى. ندعو جميع الفصائل إلى احترام بعضها البعض والعيش بسلام وازدهار مع جيرانها".

وتدور الاشتباكات في ظل غياب السكان المدنيين عن القرى عقب موجة التصعيد الأخيرة. وخلال الساعات القليلة الماضية، دخل مسلحون من العشائر البدوية مناطق قرب بلدة دواقير، بينما تمركزت مجموعات أخرى في قرية ولعة غرب السويداء، وفي قرية المزرعة. وتزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات متقطعة في عدة مناطق ريفية أُخليت من سكانها.