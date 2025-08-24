قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: يصل السيناتور الجمهوري البارز ليندزي غراهام غداً (الاثنين) إلى بيروت مع الموفدين الأمريكيين أورتيغوس وباراك، على خلفية الجهود لنزع سلاح منظمة حزب الله وقرار حكومة لبنان بهذا الشأن.

في الواقع، هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة إلى اللبنانيين: تريدون المساعدة؟ سرّعوا تفكيك سلاح حزب الله. غراهام هو رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ وهو مشارك في السنوات الأخيرة في جهود التطبيع في المنطقة.

كما ذُكر، في وقت سابق من هذا الشهر عقدت الحكومة اللبنانية جلسة متوترة، تم خلالها تحديد أن الجيش اللبناني سيضع خطة لنزع سلاح حزب الله حتى نهاية العام الحالي. كما طلب رئيس الوزراء، نواف سلام، أن يعرض الجيش الخطة على حكومته حتى نهاية الشهر الحالي. وزراء أمل وحزب الله انسحبوا من النقاش بغضب.

هاجم وزير العدل اللبناني حزب الله وقال: "إذا كانوا يريدون الانتحار – لن نسمح لهم أن يجرونا إلى الأسفل، يجب على الدولة أن تبدأ بنزع السلاح." من جهة أخرى، قال علي فياض، عضو البرلمان عن حزب الله: "يجب أن تبدأ العملية في إسرائيل، أي الانسحاب من المواقع الخمسة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين." في غضون ذلك، يتصاعد التوتر في لبنان، أي أن هناك من يتحدث عن اضطرابات في بيروت وحصار على مكاتب الحكومة.

وبالفعل، يبدو أن حزب الله يحاول توجيه النيران نحو "عدو مشترك". عضو البرلمان عن حزب الله، علي فياض، قال: "العقبة أمام بناء الدولة اليوم هي العدوان الإسرائيلي". سمير جعجع، المعارض الشرس لحزب الله، هاجم التنظيم قائلاً: "إسرائيل يمكنها أن ترتاح – فحزب الله يعيدنا نحن اللبنانيين على أي حال مئة عام إلى الوراء".