الزعيم الروحي للدروز يرفض الانفصال عن سوريا والعلم الإسرائيلي يحرق في السويداء

حالةٌ من التوترِ عاشتها محافظةُ السويداءِ السوريةُ، بعدَ أحداثٍ اعتبرها أبناءُ المحافظةِ خارجةً عن تاريخِهم وإرثِهم الوطنيِّ. دقائقُ كانت كفيلةً بإشعالِ نارِ الفتنةِ بين أبناءِ الطائفةِ الواحدةِ… فما بينَ رفعِ العلمِ الإسرائيليِّ على دوارِ العنقودِ عندَ مدخلِ مدينةِ السويداءِ على يدِ مجهولينَ وإنزالِهِ، كانت المحافظةُ في حالةِ استنفارٍ لأيِّ تصعيدٍ محتملٍ.

أبناءُ المحافظةِ ومن عدةِ مناطقَ من جرمانا وصحنايا وصلوا إلى مضافةِ الرئيسِ الروحيِّ لطائفةِ المسلمينَ الموحدينَ الشيخِ حكمتِ الهجري، معربينَ عن دعمِهم لموقفِ الشيخِ المؤكدِ على عروبةِ وسوريةِ السويداءِ.

تصريحاتُ رئيسِ الوزراءِ الإسرائيليِّ وعددٌ من المسؤولينَ الإسرائيليينَ التي كانت الشرارةَ الأولى لما يجري في الجنوبِ السوريِّ، قابلَها موقفٌ رافضٌ من الزعيمِ الدرزيِّ وليدِ جنبلاطَ، الذي كشفَ عن زيارةِ قريبِهِ إلى دمشقَ للقاءِ أحمد الشرع وللتأكيدِ على موقفِ الدروزِ الرافضِ للتقسيمِ ولِما سمّاهُ المشروعَ الإسرائيليَّ في سوريا.

وكانت قد شهدتْ مدينةُ جرمانا في ريفِ دمشقَ قبلَ أيامٍ مواجهاتٍ بين أبناءِ المدينةِ والأمنِ العامِّ السوريِّ، التي صرَّحَ خلالها بنيامين نتنياهو عن دعمِهِ لهم، الأمرُ الذي اعتبروهُ في إطارِ التحريضِ ضدَّهم لإشعالِ فتنةٍ داخليةٍ