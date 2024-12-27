الخارجية الإيطالية: احتجاز الصحفية سيسيليا سالا في إيران منذ 19 ديسمبر المنصرم

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، عن احتجاز الصحفية سيسيليا سالا في إيران منذ 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، مشيرة إلى ىأنه "تم القبض على المراسل البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يعمل في صحيفة Il Foglio اليومية وشركة Chora Media للبودكاست، في طهران ووُضع في الحبس الانفرادي في سجن إيفين"

وتشير الوزارة إلى أن "الحكومة الإيطالية عملت مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني لسيسيليا سالا والتحقق من ظروف احتجازها"، التي تتابع القضية "بأقصى قدر من الاهتمام".

وفقًا للوزارة، "تمكنت الصحفية سالا من إجراء مكالمتين هاتفيتين مع أقاربها، وبناءً على طلب والدي الصحفية، دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى أقصى درجات الحذر لتسهيل حل سريع وإيجابي للقضية"، فيما أكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو أن "الحكومة بأكملها تحركت منذ اليوم الأول"، مشيراً إلى أنه "للأسف المفاوضات مع إيران لا تصل إلى نتيجة بإشراك الرأي العام الغربي وقوة الغضب الشعبي، بل فقط من خلال عمل سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى"، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، أكدت شركة "كورا ميديا"، التي تعمل سالا لصالحها، احتجازها "في زنزانة انفرادية"، مضيفةً: "تم نقلها إلى سجن إيفين، حيث يُحتجز المعارضون، ولم يتم حتى الآن تحديد سبب اعتقالها رسميًا".

وبدأت رحلة سالا في 12 ديسمبر/كانون الأول المنصرم من روما، حيث سافرت "بتأشيرة صحفية نظامية"، وأجرت سلسلة من المقابلات وأنتجت ثلاث حلقات من البودكاست الخاص بها، وكان من المفترض أن تعود إلى روما في 20 ديسمبر، لكن في صباح يوم 19من الشهر ذاته، بعد تبادل الرسائل، أصبح هاتفها صامتًا.

وتحدثت "كورا ميديا" عن مكالمة هاتفية أولى أجرتها سالا مع والدتها: "بعد ساعات قليلة، أُعيد تشغيل هاتفها"، كما جاء في البيان. "اتصلت سيسيليا بوالدتها وأخبرتها أنها اعتُقلت ونُقلت إلى السجن وأنها حصلت على إذن لإجراء مكالمة هاتفية قصيرة، ولم تستطع قول المزيد، ومنذ تلك اللحظة، بدأ نشاط السلطات الإيطالية".

وتمكن السفير الإيطالي في إيران من زيارته في السجن، اليوم الجمعة. كما تمكنت الصحفية من الاتصال بعائلتها عبر الهاتف. وقالت تشورا ميديا: "لقد تم إسكات صوتها الحر، ولا يمكن لإيطاليا ولا أوروبا أن تتسامح مع هذا الاعتقال التعسفي لسيسيليا سالا على الفور".

ومن الممكن أن يكون هذا الاعتقال مرتبطا بالتوترات بين روما وطهران، بعد أن استدعت إيران الأسبوع الماضي دبلوماسيا إيطاليا والسفير السويسري بشأن اعتقال مواطنين إيرانيين، تم القبض على أحدهما في إيطاليا بناء على طلب من واشنطن.