رئيس الوزراء البريطاني يطلب من رؤساء الجامعات حماية الطلاب اليهود من"المضايقات والإهانات المعادية للسامية"

طلب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، من قادة الجامعات في بلاده حماية الطلاب اليهود من "المضايقات والإهانات المعادية للسامية من أقلية عالية الصوت خلال احتجاجات الحرم الجامعي"بحسب ما ذكرته وكالة رويترز .

وقال المتحدث باسم مكتب سوناك إنه "دعا رؤساء بعض أشهر الجامعات البريطانية إلى داونينج ستريت وأخبرهم أنه يجب عليهم اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع الحوادث المعادية للسامية وغيرها من أشكال التمييز.

وفي مارس/آذار المنصرم"، أعلن سوناك عن خطط لمعالجة ما وصفه بالنشاط المتطرف في بريطانيا. وقال المتحدث للصحفيين بعد الاجتماع إن رئيس الوزراء “طلب من الجامعات أن تظل معاقل للتسامح حيث تجري المناقشات مع احترام الآخرين وحيث يشعر كل طالب بالأمان”.

وأقام الطلاب في بعض الجامعات البريطانية مخيمات للاحتجاج على حرب إسرائيل ضد حماس، ولكن لم تحدث حتى الآن اضطرابات على نفس النطاق الذي شهدته بعض الجامعات الأمريكية.