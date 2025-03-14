الولايات المتحدة تعتقل محرضا ثانيا مؤيدا لحماس في جامعة كولومبيا

أعلن مسؤولو الهجرة الأمريكيون عن اعتقال شخص ثانٍ شارك في احتجاجات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة لحماس في جامعة كولومبيا. كما أُلغيت تأشيرة طالب آخر.

واعتقل ضباط وزارة الأمن الداخلي لقاء كردية، وهي فلسطينية من الضفة الغربية، لتجاوزها مدة تأشيرة دراستها، التي أُلغيت في يناير/كانون الثاني 2022 "لعدم الحضور". وكانت كردية قد اعتُقلت سابقًا لمشاركتها في أعمال الشغب والتخييم في جامعة كولومبيا في أبريل/نيسان 2024، وفقًا للبيان الصحفي.

كما ألغى المسؤولون تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي مواطنة هندية وطالبة دكتوراه، في 5 مارس/آذار "لترويجها العنف والإرهاب". في وقت سابق من هذا الأسبوع، اختار سرينيفاسان "الترحيل الذاتي"، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اعتقال محمود خليل مؤخرًا، وهو محرض مؤيد لحماس ويواجه الترحيل لدوره في مضايقة الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا.