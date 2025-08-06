سوريا: الإعلان 12 مشروع استثماري بقيمة 14 مليار دولار وتوقيع 10 مذكرات تفاهم لتعزيز الاقتصاد مع تركيا

قد يعجبك أيضًا -

انطلقت اليوم في قصر الشعب بدمشق مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك.

كما وقعت في إسطنبول اليوم الأربعاء 10 مذكرات تفاهم لتعزيز الاقتصاد بين سوريا وتركيا ، والتي وقعها مجلس التجارة والصناعة التركي مع غرف التجارة والصناعة السورية في دمشق وحلب واللاذقية وحماة.

الصحافي من الجولان عطا فرحات يستعرض لنا حيثيات وتفاصيل هذه الاتفاقيات :"وفقا لوسائل الإعلام السورية الرسمية الحديث يدور عن اتفاقيات تفاهم وهي ليست ملزمة للشركات.. الحجم المالي لهذه الاتفاقيات كبير وبلغ قرابة 14 مليارات دولار أهمها مطار دمشق الدولي ومترو دمشق وأبراج موجودة في دمشق وفي عدة مدن سورية مثل حمص وحماة وإدلب وحلب ومشروع واحد في اللاذقية ، نرى أنه تم استثناء الجنوب السوري وكذلك مناطق قسد".