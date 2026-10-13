بعد ست سنوات من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، يحقق مشروع إقامة سفارة إماراتية دائمة في إسرائيل خطوة جديدة. فقد وافقت اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في منطقة تل أبيب على مخططات المبنى المستقبلي، الذي يقع في منطقة هرتسيليا بيتوح ، شمال تل أبيب.

ينص المشروع على بناء مبنى يمكن أن يتكون من حتى 15 طابقًا. وسيضم مكاتب السفارة بالإضافة إلى مساكن للسفير وأعضاء الطاقم الدبلوماسي.

وتأتي هذه الموافقة في سياق العلاقات الدبلوماسية التي أقامتها الإمارات وإسرائيل عام 2020، بموجب اتفاقيات إبراهيم التي أُبرمت برعاية الولايات المتحدة، وشكّلت محطة بارزة في مسار العلاقات بين البلدين.

وكانت الإمارات قد افتتحت سفارتها في إسرائيل في يوليو/تموز 2021، فيما يعمل الطاقم الدبلوماسي الإماراتي حاليًا من مكاتب مؤقتة في تل أبيب وهرتسليا، وفقًا للمعلومات المنشورة.

ومن شأن الموافقة التخطيطية أن تتيح المضي قدمًا في إجراءات المشروع، تمهيدًا لإنشاء مقر دائم للبعثة. ويأتي المشروع في إطار ترسيخ الوجود الدبلوماسي الإماراتي في إسرائيل، بعد سنوات من إقامة العلاقات الرسمية بين الجانبين ضمن اتفاقيات إبراهام.