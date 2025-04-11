على خلفية الاجتماع الإسرائيلي التركي في أذربيجان للتوصل الى تفاهمات حول القواعد التي تريد تركيا أن تنشئها في سوريا، أشار د.عنان وهبي -مستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله إلى أن "السيطرة على محور إم 4 في سوريا خطر على التفوق الجوي الإسرائيلي في الشرق الأوسط"،لمتابعة المداخلة:

وأوضح وهبي :"إسرائيل تخشى استبدال المحور الإيراني بمحور سني راديكالي يتموضع في سوريا ويقوم باستفزازها، وإسرائيل تقترح وجود آلية لضبط الحالة الأمنية في سوريا، الى أن تعود سوريا لأن تتكون بأي شكل مقبول" وتابع "إسرائيل ترى أنه عندما حاولت تركيا التموضع في تي فور، فإن هذا يؤثر سلبا على التفوق الجوي الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وفي هذه الحالة وجود هذا التنسيق بين تركيا وإسرائيل" ولفت وهبي "إلى أن الولايات المتحدة هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل التدخل جنوب سوريا من أجل مصالحها القومية وهي لا تعترف بحكومة الجولاني"

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