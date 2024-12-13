تقرير: "دعم من أعضاء حزب الليكود للمضي قدما نحو اتفاق بشأن قضية الرهائن في غزة"

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن "دعم علني غير مسبوق من أعضاء وقيادات حزب الليكود بهدف المضي قدما نحو اتفاق بشأن قضية الرهائن في غزة"، وأوضحت أن "بيني بيتون رئيس بلدية ديمونا، يقود حملة لدعم نتنياهو، تتضمن جمع توقيعات من أعضاء بارزين في الحزب، في إطار الجهود لاستعادة الرهائن".

ورغم هذه المبادرة، يظل هناك تيار واسع داخل الليكود يرفض إنهاء الحرب، ما يبرز الانقسام داخل الحزب بشأن الخطوات المستقبلية في غزة.

وأشارت تقارير إلى أن "هذا الدعم يأتي في سياق ضغوط كبيرة يواجهها نتنياهو من شركائه في الائتلاف الحاكم، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين يعارضون أي مفاوضات مع حركة حماس لإنهاء الحرب.

وحسب تقديرات إسرائيلية، لا يزال هناك نحو 100 رهينة محتجزين في قطاع غزة، نصفهم تقريبا فقط على قيد الحياة.

وفي السياق كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن "وجود مؤشرات مشجعة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".وقال بلينكن عقب اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: "رأينا خلال الأسبوعين المنصرمين إشارات مشجعة على إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة". وأضاف: "في مباحثاتي مع الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان والوزير فيدان، تحدثنا عن ضرورة موافقة حماس على الاتفاق (في غزة) الذي يمكن أن يساعد أخيرا في وضع حد للأمر".

من جهة أخرى بعد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين: عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مؤتمرا صحفيا، أمس الخميس، تناول خلاله الأحداث التي عنونت الأيام القليلة الماضية على مختلف الجبهات. وكان من بين المواضيع التي طرحت مسألة المختطفين ومحادثات التفاوض بين إسرائيل وحماس. وخرج المسؤول الأميركي بقناعة أن "نتنياهو مستعد للتوصل إلى صفقة"، مشيراً إلى أنه سيذهب إلى الدوحة "لإتمامها في أسرع وقت ممكن. لقد كنا في الماضي في مكان مشابه، لذا فمن الأفضل توخي الحذر بموضوع التصريحات حول هذا الموضوع، لكن الشعور هو أننا قريبون حقًا".

وأضاف سوليفان التي جاءت أقواله على خلفية الادعاء بأن رئيس الوزراء ينتظر دخول ترامب الى البيت الأبيض: "هناك أسباب كثيرة وراء وجوب تنفيذ الاتفاق على مراحل. أولها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. والمرحلة الثانية ستكون بناء الثقة بفضل نجاح المرحلة الأولى والمضي قدما من هناك". ولم يبد المستشار الأمني لبايدن مقتنعا بوضع نتنياهو ذلك الادعاء عقبة بوجه إبرام الصفقة وقال: "أعتقد أن كل يوم يمر يزيد من الخطر على سلامة المختطفين. وبمجرد أن نتمكن من الاتفاق حول هذه الصفقة، يتوجب علينا تنفيذها".