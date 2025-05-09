إيران تؤكد عقد الجولة الرابعة من المحادثات مع واشنطن وطهران الأحد الوشيك في سلطنة عُمان

أكد مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن "الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن ستعقد، الأحد الوشيك، في سلطنة عُمان بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني"، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم للأنباء".

وفي السياق أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "طهران وافقت على عقد الجولة المقبلة، الأحد الوشيك، في مسقط".

من جهته، قال مصدر مطلع إن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى سلطنة عمان، الأحد، لعقد جولة رابعة من المحادثات بشأن برنامج إيران النووي، حسب رويترز.

يأتي ذلك فيما كان مقرراً إجراء جولة رابعة من المحادثات، السبت الفائت، لكنها أرجئت "لأسباب لوجستية" وفقاً لعُمان.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي السعودية وقطر، غدا السبت، للميشاركة في مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربي في الدوحة، وذلك قبل محادثات نووية مرتقبة بين واشنطن وطهران، تستضيفها سلطنة عُمان، الأحد الوشيك، بحسب ما أفاد به الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة.

وأضاف بقائي في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن "السياسة المبدئية لإيران تقوم على التعزيز المستمر للعلاقات مع الجيران، وفي هذا الاطار سيتوجه وزير الخارجية السبت إلى الرياض للقاء والتباحث مع كبار المسؤولين السعوديين".

ومن المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، الأحد، في مسقط، فيما يزور الرئيس الأميركي دونالد ترمب السعودية وقطر والإمارات بالفترة ذاتها.

وكان مسؤول إيراني، قال، الثلاثاء المنصرم، إن الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط، الأحد، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر آخر قوله إن الموعد لم يتحدد بعد، وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن إيران والولايات المتحدة عازمتان على مواصلة المسار الصحيح للمحادثات النووية بهدف التوصل إلى اتفاق.