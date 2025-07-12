تقرير: لبنان يُخاطر بالتعرض لضغوط من القوى الإقليمية إذا لم يتصدَّ لترسانات حزب الله

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حذَّر المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، من أن لبنان يُخاطر بالتعرض لضغوط من القوى الإقليمية إذا لم يتصدَّ لترسانات حزب الله. ويعتقد باراك، الذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا، أن على بيروت حل هذه القضية وإلا ستواجه تهديدًا وجوديًا.

وقال توم باراك إن"إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن تتحرك سوريا بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام"، في إشارة إلى الاسم التاريخي للمنطقة السورية.

وكان باراك قد قال في الشهر المنصرم، إن "المسؤولين اللبنانيين قد قدموا مقترحًا لنزع سلاح حزب الله، إلى جانب إصلاحات اقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها المالية المستمرة منذ ست سنوات. يربط هذا المقترح الأمريكي بين مساعدات إعادة الإعمار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ونزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران بشكل كامل.

وردَّت السلطات اللبنانية بوثيقة من سبع صفحات تُطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المتنازع عليها، مع إعادة تأكيد سيطرة الدولة على جميع الأسلحة. ووصف السيد باراك هذا الرد بأنه "تفاعلي للغاية"، مع إقراره بأن هناك نقاط خلاف لا تزال عالقة في هذه المفاوضات، والتي تعتبر حاسمة لمستقبل بلاد الأرز.