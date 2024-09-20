البيت الأبيض يمهد الطريق لإمكانية عودة تمويل الأونروا

في تحول مفاجئ، أشار البيت الأبيض إلى دعمه لاستئناف تمويلوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( الأونروا)، شريطة اتخاذ التدابير المناسبة للمساءلة. ويأتي هذا الإعلان بعد الاكتشاف الصادم لمشاركة عدد من أعضاء الجهاز في الهجوم على حماس يوم 7 أكتوبر.

وفي السياق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "بالنظر إلى الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة والدور الحاسم الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، دعونا نستمر في دعم تمويل الأونروا، بالقدر المناسب من الضمانات وتدابير الشفافية والمساءلة المضمنة".

وتمثل الخطوة تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية، بعد أن أقر الكونغرس العام المنصرم تشريعا يحظر التمويل الأمريكي للوكالة حتى مارس/آذار من عام 2025. وعلى الرغم من أن كيربي لم يدعم صراحة التشريع الجديد المقترح من قبل التقدميين في مجلس النواب لاستعادة التمويل، إلا أن خطابه يفتح الباب بوضوح أمام هذا الاحتمال.

ويصر البيت الأبيض على ضرورة وضع آليات رقابة صارمة. وقال كيربي: "نعتقد أن كل هذه الجهود يجب أن تشمل مطالبة السلطة التنفيذية بالتصديق أمام الكونجرس بأن الأونروا نفذت السياسات والإجراءات المناسبة، بما في ذلك فحص موظفيها وأي خطط للتحقيق في التقارير عن انتهاكات موثوقة لهذه السياسات والإجراءات".

وأوضح كيربي نية العمل مع الشركاء الدوليين مثل اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا والسويد وألمانيا وكندا لضمان أن تكون هذه الضمانات كافية ولتأمين مستويات التمويل المناسب لمهمة الأونروا الإنسانية. ومن الممكن أن يكون لهذا التطور في الموقف الأمريكي تداعيات كبيرة على الوضع الإنساني في غزة وعلى العلاقات الدبلوماسية في المنطقة.