تحرك نتنياهو العاجل لواشنطن: إسرائيل غير مطمئنة من إجابات ويتكوف خلال زيارة إسرائيل

إسرائيل غير راضية عن الإجابات التي تلقتها من المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، خلال اجتماعه مع نتنياهو ورؤساء المؤسسة الدفاعية الأسبوع الماضي. وهناك قلق حقيقي بشأن التوجه الذي يتبعه المفاوضون لصالح الأمريكيين، بقيادة ويتكوف بالطبع. وقد أفاد المراسل السياسي في القناة العبرية، غاي عزرييل، مساء اليوم (الأحد) أنه في ظل هذه الظروف، تم تقديم موعد زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية للقاء ترامب في البيت الأبيض إلى يوم الثلاثاء.

نذكّر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسمع فيها انتقادات من جهات في إسرائيل ضد المبعوث البارز. ولا تزال هناك مخاوف في إسرائيل من اتفاق لا يلبي المطالب الإسرائيلية - سواء فيما يتعلق بوكلاء ايران، ولكن بشكل أساسي فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ولهذا السبب سيغادر نتنياهو إلى الاجتماع العاجل في الولايات المتحدة تقريبًا دون إنذار مسبق.

نذكر أنه على خلفية التقدم في المحادثات مع إيران، أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس أن نتنياهو من المتوقع أن يغادر إلى واشنطن يوم الأربعاء القادم من أجل الاجتماع مع رئيس الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يناقش الاثنان في لقائهما، كما ذُكر، المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة هذه الأيام مع إيران.

وفقًا لبيان ديوان رئيس الحكومة، سيطلب نتنياهو من ترامب إدراج موضوع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووقف الدعم للمحور الإيراني ضمن المفاوضات.