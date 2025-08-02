من هي الدول التي تتفاوض معها الإدارة الأمريكية حاليا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم؟

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أفادت وكالة رويترز مساء الجمعة أن إدارة ترامب، بقيادة المبعوث ويتكوف، تُجري مفاوضاتٍ نشطة لإضافة أذربيجان ودول آسيا الوسطى إلى اتفاقيات إبراهيم. ومن بين الدول المذكورة كازاخستان، ومعظم الدول المدرجة على جدول الأعمال تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، لذا تُعدّ هذه الخطوة رمزيةً في المقام الأول. أما الأهمية العملية لإضافة هذه الدول إلى اتفاقيات إبراهيم، فتتمثل على الأرجح في تعزيز العلاقات مع إسرائيل وتوسيع العلاقات التجارية والأمنية.

يُعتبر توسع اتفاقيات إبراهيم أمام هذه الدول خطوةً أقل طموحًا من الإدارة، التي كانت قد حددت هدف إضافة المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقيات. ومع ذلك، فقد أوضحت المملكة مرارًا وتكرارًا أن العلاقات مع إسرائيل لن تُطبّع طالما استمرت الحرب في غزة. كما طالبت إسرائيل باتخاذ خطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويشار الى أن مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف صرح في مقابلة إعلامية صرح خلالها أنه سيكون قريبا "إعلان كبير عن دول ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم"، كما عبر مبعوث ترامب عن أمله إبرام اتفاق سلام شامل مع ايران وقال ويتكوف :"لدي شعور قوي أنها جاهزة"، وقال إن الإدارة الأمريكية "تأمل بتطبيع العلاقات مع عدة دول لم يتوقع انضمامها الى اتفاقيات إبراهيم"