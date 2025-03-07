زعيم الحوثيين يوجه إنذارا مدته أربعة أيام لاستئناف الدعم لغزة، "ترامب أكثر صدقاً من بايدن اتجاه إسرائيل"

قال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الجعة، "نمنح الوسطاء 4 أيام لمواصلة جهودهم، وإذا استمر العدو في منع المساعدات من دخول قطاع غزة وإغلاق المعابر أمام الغذاء فإننا سنعود ونستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي".

جاءت تصريحات عبدالملك بدرالدين الحوثي، مساء اليوم الجمعة، في كلمة له بشأن آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار، والتزام حماس به، في مواجهة ما يعتبره "خروقات إسرائيلية". وفي هذا السياق قال: "الموقف الأميركي لإدارة ترامب أكثر صدقاً ووضوحاً من موقف إدارة بايدن التي استخدمت الخداع في تقديم كل المساعدات للعدو الإسرائيلي، لكن إدارة ترامب صادقة وتتحدث بصراحة، وفريقها مكون من أبرز الصهاينة الذين يؤكدون انتماءهم للصهيونية بشكل واضح".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه الإدارة الأميركية الجديدة دعماً لا لبس فيه لإسرائيل، وهو ما يبدو أن زعيم الحوثيين ينظر إليه بشكل متناقض على أنه شكل من أشكال الصدق، على عكس ما يراه ازدواجية الإدارة السابقة.

ويأتي هذا التهديد باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعد أسابيع من الهدوء النسبي في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية. وكان الحوثيون قد استهدفوا في وقت سابق سفنا اعتبروها مرتبطة بإسرائيل، ما أدى إلى تعطيل التجارة الدولية بشكل كبير.